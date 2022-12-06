На Херсонщині рашисти пограбували лікарні та пожежну частину

16:16 06 грудня Київ, Україна

Російські загарбники вивезли всю техніку з лікарень та пожежної частини у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.



Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву.



За інформацією ЦНС, із пожежної частини вивезли всі машини для гасіння, польові кухні та меблі. З лікарень було вкрадено медичне обладнання, машини швидкої допомоги, меблі та навіть двері.