На Херсонщині рашисти пограбували лікарні та пожежну частину

Російські загарбники вивезли всю техніку з лікарень та пожежної частини у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву.
За інформацією ЦНС, із пожежної частини вивезли всі машини для гасіння, польові кухні та меблі. З лікарень було вкрадено медичне обладнання, машини швидкої допомоги, меблі та навіть двері.
Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву.
За інформацією ЦНС, із пожежної частини вивезли всі машини для гасіння, польові кухні та меблі. З лікарень було вкрадено медичне обладнання, машини швидкої допомоги, меблі та навіть двері.
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