На Херсонщині пролунали вибухи в районі полігону

16:25 26 жовтня Київ, Україна

Місцеві ЗМІ окупованої Херсонщини повідомляють про вибухи.



Є інформація про дим на полігоні, на якому окупанти проводили військові навчання для своїх новобранців (район селища Геологів та Камишан).



Російські військкори пишуть про приліт, відзначаючи, що він був перший за кілька днів затишшя, але деякі мають іншу версію причин вибухів.