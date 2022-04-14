На Херсонщині поліціянти виявили понад 1700 кущів конопель

15:00 19 липня Київ, Україна

Співробітники поліції Херсонської області викрили злочинне угруповання, фігуранти якого обладнали цілу плантацію для конопель серед херсонських плавнів.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в понеділок, 19 липня.

На місці було виявлено 1768 кущів конопель та 15 кг висушених наркорослин. Правоохоронці підрахували, що за цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить понад 10 млн гривень.

Поліція з'ясувала, що "фермерством" займалися четверо чоловіків. Двоє з них - жителі Херсона, інші - з області. Вони вирощували наркорослини серед заводнених ділянок на лівому березі Дніпра з використанням всіх необхідних технологій. Для догляду за рослинами використовувалися мотоблок і переносна моторизована насосна станція, а також різні добрива для прискорення росту рослин.

Двох фігурантів правоохоронці затримали, ще двох шукають.

Відкрито кримінальні провадження за статтями про незаконне виробництво наркотичних засобів, а також посів або вирощування снодійного маку чи конопель (ч.2 ст.310, ч.3 ст.309 КК України). Слідчі дії тривають.