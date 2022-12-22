На Херсонщині підірвався місцевий гауляйтер Штепа

У захопленій Каховці підірвали місцевого гауляйтера Андрія Штепу, який керував селищем Любимівка, на лівому березі Херсонщини.
Про це повідомило прокремлівське видання.
Зокрема, "екстрені служби" повідомили російські ЗМІ, що так званий "глава селища Любимівка на лівому березі Дніпра в Херсонській області загинув під час підриву автомобіля".
Гауляйтером Любимівки окупанти призначили Штепу.
Пропагандисти повідомляють, що Штепа згорів в автомобілі живцем.
Влітку місцеве видання повідомляло, що після призначення Штепи гауляйтером Любимівської громади у селі Василівка розпочався терор.
Повідомлялося, що у Штепи з багатьма місцевими були конфлікти і він показував окупантам, хто де проживає та казав, що помститься всім.
Окупанти призначили Штепу гауляйтером Любимівської громади 18 липня. Народився він у росії, але давно живе в Україні.
Останні 15 років Штепа жив у Василівці, де працював у місцевому комунгоспі та безуспішно балотувався на посаду сільського голови.
Також повідомлялося, що Штепа торгував самогонкою та витрачав гроші на наркотики.
Про це повідомило прокремлівське видання.
Зокрема, "екстрені служби" повідомили російські ЗМІ, що так званий "глава селища Любимівка на лівому березі Дніпра в Херсонській області загинув під час підриву автомобіля".
Гауляйтером Любимівки окупанти призначили Штепу.
Пропагандисти повідомляють, що Штепа згорів в автомобілі живцем.
Влітку місцеве видання повідомляло, що після призначення Штепи гауляйтером Любимівської громади у селі Василівка розпочався терор.
Повідомлялося, що у Штепи з багатьма місцевими були конфлікти і він показував окупантам, хто де проживає та казав, що помститься всім.
Окупанти призначили Штепу гауляйтером Любимівської громади 18 липня. Народився він у росії, але давно живе в Україні.
Останні 15 років Штепа жив у Василівці, де працював у місцевому комунгоспі та безуспішно балотувався на посаду сільського голови.
Також повідомлялося, що Штепа торгував самогонкою та витрачав гроші на наркотики.
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