На Херсонщині виявили ще одне поховання з останками 6 людей

13:32 22 грудня Київ, Україна

У селі Правдине на Херсонщині знайдено поховання з останками шістьох людей зі слідами тортур. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає пресслужба МВС.

"У селі Правдине Херсонського району виявлено поховання у дворі приватного будинку, де знайдено останки шести людей зі слідами тортур, вогнепальними пораненнями тощо. Виявлені трупи ексгумовані та направлені на проведення судмедекспертизи", - розповів Єнін в ефірі телемарафону.

Повідомляється, що ще 36 могил знайдено на цвинтарі у поселенні геологів у Херсоні.

"Там масове поховання, де є й тіла військовослужбовців Збройних сил, у тому числі тероборони", - наголосив заступник міністра.

Як повідомив Єнін, за період окупації на території області до моргів надійшло близько 700 тіл, з яких близько 100 - з тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок воєнних дій. Особи 12 загиблих досі не встановлені.