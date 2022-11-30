На Херсонщині судитимуть колишнього директора ліцею, який очолював окупаційне управління освіти

09:38 30 листопада Київ, Україна

Дмитру Табачнику висунули звинувачення за фактом колабораційної діяльності.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
 
“За даними слідства, наприкінці червня 2022 року директор одного з ліцеїв Новокаховської міської ради почав співпрацювати з окупантами. Він добровільно очолив псевдоорган - "управління освіти військово-цивільної адміністрації Каховського району", - йдеться у повідомленні.

На фігуранта покладалися обов'язки щодо впровадження стандартів освіти держави-агресора у навчальних закладах Нової Каховки, а також забезпечення навчального процесу із загальним застосуванням російської мови.

Також обвинувачений здійснював перевірки навчальних закладів та проводив інвентаризацію майна, призначав на посади керівників навчальних закладів, які погодилися підкорятися окупаційній адміністрації, а тим, хто відмовляється, погрожував відправити «на підвал».

Досудове розслідування велося Управлінням СБУ у Херсонській області.