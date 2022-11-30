На Херсонщині судитимуть колишнього директора ліцею, який очолював окупаційне управління освіти

Дмитру Табачнику висунули звинувачення за фактом колабораційної діяльності.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
На фігуранта покладалися обов'язки щодо впровадження стандартів освіти держави-агресора у навчальних закладах Нової Каховки, а також забезпечення навчального процесу із загальним застосуванням російської мови.
Також обвинувачений здійснював перевірки навчальних закладів та проводив інвентаризацію майна, призначав на посади керівників навчальних закладів, які погодилися підкорятися окупаційній адміністрації, а тим, хто відмовляється, погрожував відправити «на підвал».
Досудове розслідування велося Управлінням СБУ у Херсонській області.
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