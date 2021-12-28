На Харківщині затримано 60 "тітушок", метою яких була дестабілізація ситуації в області

11:53 21 квітень Київ, Україна

На в'їзді до Харкова з боку Дніпропетровської, Полтавської та Донецької областей співробітниками СБУ була зупинена спроба в'їзду декількох організованих груп "тітушок". Загальна кількість затриманих склала 60 осіб, всі вони прибули з різних областей.



Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Автобуси з "тітушками" були затримані на під'їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра і Полтави. Всі ці особи є мешканцями інших регіонів України і не мають ніякого стосунку до Харківської області.



За наявною інформацією, ці групи були направлені до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України для проведення протестних акцій в місті, а також провокування суспільного невдоволення і масових протиправних дій під час проведення чергової сесії Харківської міської ради.



Зазначені акції мали на меті дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні і створити вигідну керівництву Росії "картинку" для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України.



Правоохоронці Харківщини, використовуючи всі передбачені законом засоби, запобігають можливим протиправним діям.



Координаційна група Антитерористичного центру відстежує можливі спроби радикальних угруповань зловживати правом громадян на проведення масових заходів, метою яких є провокування безладів і інших дій антигромадської спрямованості. КГ АТЦ реагує на факти скоєння будь-яких злочинів і вживає відповідних заходів для їхнього припинення, проведення невідкладних слідчих дій.



Антитерористичні навчання проводяться Службою безпеки України із залученням підрозділів Національної поліції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інших членів Координаційної групи Антитерористичного центру.



"Служба відкрита для громадян України і закликаємо всіх в разі виявлення фактів підготовки до скоєння протиправних дій невідкладно повідомляти будь-яким зручним способом", - йдеться в повідомленні пресслужби Командування Об'єднаних сил ЗСУ.