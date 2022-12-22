На Харківщині затримано правоохоронця-колаборанта

16:08 22 грудня Київ, Україна

Фахівці ДБР висунули підозру колишньому правоохоронцю, який під час захоплення Куп'янського району Харківської області працював в окупаційній поліції.



Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Після захоплення військами росії Куп'янського району правоохоронець добровільно почав співпрацювати із загарбниками. Окупаційна влада призначила його на початку червня 2022 року "інспектором". За роботу на ворога щомісяця людина отримувала 45 тисяч російських рублів. Після звільнення Збройними силами України Куп'янського району чоловік хотів бігти разом із окупантами до росії, проте це йому зробити не вдалося. ДБР встановило його місцезнаходження та затримало спільно із СБУ та Нацполіцією Харківської області. Він перебував на горищі одного з будинків", - йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, йому загрожує довічне позбавлення волі.