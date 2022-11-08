На Харківщині затримали священника, який працював на гауляйтера

16:08 08 листопада Київ, Україна

Служба безпеки України розкрила священника, який працював на гауляйтера Харківщини. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що настоятель одного із храмів УПЦ московського патріархату під час окупації Куп'янського району закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників, а у своїх проповідях виправдовував злочини агресора.
 
Крім того, він всіляко сприяв поширенню окупаційного режиму в захопленій частині регіону і особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим. Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога та дискредитації Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

У СБУ повідомляють, що для проведення підривної діяльності священник залучив парафіянку.
 
"Однак під час звільнення району клірик зі своєю спільницею бігли до росії, де намагаються ховатися від правосуддя. Обох фігурантів повідомлено про підозру і оголошено в розшук", - повідомляє пресслужба СБУ.