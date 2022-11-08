На Харківщині затримали священника, який працював на гауляйтера

Служба безпеки України розкрила священника, який працював на гауляйтера Харківщини. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Повідомляється, що настоятель одного із храмів УПЦ московського патріархату під час окупації Куп'янського району закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників, а у своїх проповідях виправдовував злочини агресора.
Повідомляється, що настоятель одного із храмів УПЦ московського патріархату під час окупації Куп'янського району закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників, а у своїх проповідях виправдовував злочини агресора.
У СБУ повідомляють, що для проведення підривної діяльності священник залучив парафіянку.
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