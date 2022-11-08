На Харківщині затримали священника, який працював на гауляйтера

16:08 08 листопада Київ, Україна





Повідомляється, що настоятель одного із храмів УПЦ московського патріархату під час окупації Куп'янського району закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників, а у своїх проповідях виправдовував злочини агресора. Служба безпеки України розкрила священника , який працював на гауляйтера Харківщини. Про це повідомляє пресслужба СБУ.Повідомляється, що настоятель одного із храмів УПЦ московського патріархату під час окупації Куп'янського району закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників, а у своїх проповідях виправдовував злочини агресора.

Крім того, він всіляко сприяв поширенню окупаційного режиму в захопленій частині регіону і особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим. Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога та дискредитації Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.



У СБУ повідомляють, що для проведення підривної діяльності священник залучив парафіянку.