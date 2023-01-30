На Харківщині затримали поплічника росіян

У Харкові фахівці Служби безпеки України розкрили чергового поплічника російських окупантів. Про це повідомляє пресцентр СБУ у понеділок, 30 січня.
Співробітники Служби затримали агента росії біля міського об'єкта критичної інфраструктури під час спроби чергового збору даних для ворога.
Поплічником російських загарбників виявився безробітний місцевий житель, якого представник росії залучив до протиправної діяльності у листопаді 2022 року.
З метою виконання завдань ворога зловмисник обходив територію Харкова, приховано спостерігав за підрозділами українських захисників та фіксував їхні локації.
У СБУ зазначили, що під час слідчих дій у зловмисника виявлено смартфон із доказами листування з агресором.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею Несанкціоноване розповсюдження інформації про розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
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