На Харківщині затримали колаборанта

17:36 26 жовтня Київ, Україна

У Харкові взяли під арешт колаборанта, призначеного російськими окупантами "заступником міністра промисловості" Харківської області.



Про це повідомляє ДБР у середу, 26 жовтня.



До активної фази агресії росії колаборант працював головним державним інспектором одного з митних постів Харківської митниці, а коли прийшли росіяни – став «заступником міністра з промисловості» окупаційної адміністрації – йдеться у повідомленні.



Вказано, що зрадник зосередився на агітації місцевого населення. Став однією із головних дійових осіб під час «святкування» дня прапора росії у Куп'янську.



Також він підбирав кадри для окупаційної митниці, яка мала розташовуватися між тимчасово окупованою частиною Харківщини та так званими "ЛНР" та "ДНР".



Після звільнення Куп'янська колаборант вирішив утекти до Харкова, де його й затримали.



Чоловіку повідомили про підозру у колабораціонізмі та пособництві державі-агресорові (ч.5 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 КК України). Йому загрожує до 12 років ув'язнення.