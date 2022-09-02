На Харківщині виникли пожежі через ворожі обстріли

11:49 15 серпня Київ, Україна

У п'яти районах Харкова виникли пожежі через російські обстріли.

Про це 15 серпня повідомляє ДСНС області.



Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області. Горіли приватні житлові будинки, складські приміщення та звалище. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.



Так, у Чугуївському районі 14 серпня об 11:25 внаслідок ворожих обстрілів спалахнуло складське приміщення на площі близько 5 000 кв. метрів. Для боротьби з вогнем довелося задіяти 10 одиниць техніки та 60 рятувальників. О 13:43 пожежу було локалізовано і о 18:29 її загасили.



Крім того, рятувальники п'ять разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції.