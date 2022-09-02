На Харківщині війська росії вдарили по спортивному комплексу "Локомотив"

Армія росії вночі ракетними ударами типу С-300 зруйнувала приміщення спортивного комплексу "Локомотив" імені Г. Кірпи в Харкові.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Це світова спортивна арена, де тренувалися наші "золоті рибки" – чемпіонки з синхронного плавання. У цих стінах виступали світові зірки з різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор. Знищено басейн, сучасний боксерський клуб, який урочисто відкрився лише у лютому цього року. Росіяни в черговий раз здійснюють терор проти мирного населення, і це все, що їм залишається. Адже успіхів на фронті вони не мають", - йдеться в повідомленні.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Це світова спортивна арена, де тренувалися наші "золоті рибки" – чемпіонки з синхронного плавання. У цих стінах виступали світові зірки з різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор. Знищено басейн, сучасний боксерський клуб, який урочисто відкрився лише у лютому цього року. Росіяни в черговий раз здійснюють терор проти мирного населення, і це все, що їм залишається. Адже успіхів на фронті вони не мають", - йдеться в повідомленні.
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