На Харківщині вздовж лінії зіткнення чергові обстріли населених пунктів

09:23 19 вересня Київ, Україна

Голова Харківської ОВА повідомив про чергові обстріли населених пунктів уздовж лінії зіткнення та кордону у Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та об'єкти інфраструктури. На жаль, є постраждалі. У Куп'янську поранення отримав хлопчик 11 років, у Чугуївському районі з пораненнями госпіталізовано 65-річну жінку", - зазначив Синєгубов.

За його словами, також на деокупованих територіях минулої доби на мінах підірвалися 6 мирних жителів. 2 особи – на авто у Дергачівському районі, ще 2 – в Ізюмському, 2 – у Чугуївському. Всі вони були госпіталізовані з різними ступенями поранень.