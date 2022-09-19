На Харківщині вздовж лінії зіткнення чергові обстріли населених пунктів

Голова Харківської ОВА повідомив про чергові обстріли населених пунктів уздовж лінії зіткнення та кордону у Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, також на деокупованих територіях минулої доби на мінах підірвалися 6 мирних жителів. 2 особи – на авто у Дергачівському районі, ще 2 – в Ізюмському, 2 – у Чугуївському. Всі вони були госпіталізовані з різними ступенями поранень.
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