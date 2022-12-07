На Харківщині в озері виявили тіло 7-річного хлопчика

15:30 07 грудня Київ, Україна

У місцевому озері в Харківській області знайшли тіло семирічної дитини, яку розшукували з 5 грудня.



Про це повідомляє поліція Харківської області.



Раніше, 5 грудня, близько 14:00 дитина пішла з дому у селі Крутоярівка Кегичівської територіальної громади Красноградського району та зникла. До розшуку хлопчика залучили понад 420 правоохоронців, пошуково-рятувальний загін Мілена.



Відразу після надходження повідомлення про зникнення дитини через тривогу було піднято особовий склад Красноградського відділу поліції, управління карного розшуку, відділу ювенальної превенції, кінологічна служба. Також до пошукових робіт було залучено підрозділи ДСНС, водолазів, військовослужбовців. З першого дня у пошуку брали активну участь місцеві жителі, волонтери.



Поліціянти здійснювали обхід приміщень громадян, обстежували місцевість, водойми, покинуті будівлі, лісосмуги, відпрацьовували коло осіб, з якими спілкувався зниклий. Були виставлені пости на залізничних станціях та вокзалах, орієнтовані блок-пости та стаціонарні пости поліції, а також усі підрозділи поліції.



Правоохоронці та громадяни обстежили відкриту місцевість у радіусі понад 20 км.



Проте дива не сталося – 7 грудня тіло дитини знайшли у місцевому озері.