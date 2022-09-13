На Харківщині в місті Лозова рф ракетними ударами знищила школу та дитячий садок

Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський.

"Російська ракета забрала у наших дітей школу та дитячий садок. Без навчальних класів залишилося пів тисячі школярів та 80 вихованців садка. Це найстаріший навчальний заклад Лозової та єдиний на Авіловській стороні. Окрім школи, пошкоджено заклади соціальної та медичної сфери, кілька десятків житлових будинків. Слава Богу, працівники закладу та мешканці громади не постраждали", - йдеться у повідомленні.