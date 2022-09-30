На Харківщині викрили ще двох колаборантів

13:04 30 вересня Київ, Україна

Після деокупації Харківської області правоохоронці проводять роботи зі стабілізації ситуації, відпрацьовують та перевіряють кожен факт співпраці з російськими окупантами.

Про це повідомляють у пресслужбі ДБР.



Зокрема, у місті Балаклія ДБР затримало колишнього лісничого, якого окупанти призначили "директором" місцевого лісгоспу. Зрадник допомагав організовувати рубання дерев для зміцнення позицій загарбників.



Після визволення Балаклії він переховувався. Втім ДБР встановило його місцезнаходження та затримало.



Інший зрадник - колишній правоохоронець. Після приходу окупантів він отримав посаду у так званій "народній міліції". Чоловік патрулював та охороняв адмінбудівлі, у тому числі й ті, в яких розміщувалися представники окупаційної адміністрації.

Колишньому лісничому та експравоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

З початку вторгнення російських військ в Україну співробітники ДБР розслідують понад 60 проваджень щодо колаборантів. Про підозри вже повідомили 33 осіб, затримано дев'ять осіб.