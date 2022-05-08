На Харківщині викрито злочинну схему розкрадання деревини

На Харківщині директор державного лісгоспу впродовж декількох років збував підприємствам-спільникам деревину за вкрай низькими цінами. В результаті чого Держлісгосп зазнав збитків більш ніж на 50 млн гривень.
Про це повідомляє НАБУ у вівторок, 3 серпня.
Зазначено, що сьогодні детективи затримали чиновника за підозрою в заволодінні деревиною на суму понад 50 млн гривень, а також керівника підконтрольної йому компанії, який є родичем посадовця. В цей же день НАБУ і САП повідомили про підозру в заволодінні майном держпідприємства двом керівникам ще двох приватних компаній. Їхні дії кваліфіковані за статтею про привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч.5 ст.191 КК України).
За даними слідства, директор лісгоспу і керівники підконтрольних йому ТОВ організували схему з продажу деревини за заниженими цінами вказаними вище підприємцям. В цілому мова йде про продаж протягом 2018-2019 років близько 15 тис. куб. м деревини. Держлісгосп недоотримав понад 50 млн гривень.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі учасники скоєння злочину.
Також зазначено, що в жовтні 2019 директор лісгоспу намагався уникнути кримінальної відповідальності за цей злочин і запропонував старшому детективу НАБУ хабар в розмірі 100 тисяч доларів за закриття кримінального провадження.
Директора викрили "на гарячому" і повідомили йому про підозру, а в липні 2020 року закiнчили розслідування за даним фактом і направили справу до Вищого антикорупційного суду.
Зазначено, що сьогодні детективи затримали чиновника за підозрою в заволодінні деревиною на суму понад 50 млн гривень, а також керівника підконтрольної йому компанії, який є родичем посадовця. В цей же день НАБУ і САП повідомили про підозру в заволодінні майном держпідприємства двом керівникам ще двох приватних компаній. Їхні дії кваліфіковані за статтею про привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч.5 ст.191 КК України).
За даними слідства, директор лісгоспу і керівники підконтрольних йому ТОВ організували схему з продажу деревини за заниженими цінами вказаними вище підприємцям. В цілому мова йде про продаж протягом 2018-2019 років близько 15 тис. куб. м деревини. Держлісгосп недоотримав понад 50 млн гривень.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі учасники скоєння злочину.
Також зазначено, що в жовтні 2019 директор лісгоспу намагався уникнути кримінальної відповідальності за цей злочин і запропонував старшому детективу НАБУ хабар в розмірі 100 тисяч доларів за закриття кримінального провадження.
Директора викрили "на гарячому" і повідомили йому про підозру, а в липні 2020 року закiнчили розслідування за даним фактом і направили справу до Вищого антикорупційного суду.
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