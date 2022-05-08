На Харківщині викрито злочинну схему розкрадання деревини

14:38 03 серпня Київ, Україна

На Харківщині директор державного лісгоспу впродовж декількох років збував підприємствам-спільникам деревину за вкрай низькими цінами. В результаті чого Держлісгосп зазнав збитків більш ніж на 50 млн гривень.