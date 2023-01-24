На Харківщині сталися пожежі у зв'язку з обстрілом рашистів

09:42 24 січня Київ, Україна

Вранці 24 січня російські терористи вкотре атакували Харківщину. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Є влучення в житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - написав він у Telegram.

Глава ОВА додав, що протягом минулої доби ворог вів масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.

"У Вовчанську Чугуївського району внаслідок артобстрілів пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти. У селі Вовчанські Хутори ракетним обстрілом зруйновано навчальний заклад та будівлю культури. У селі Ставок Чугуївського району пошкоджено об'єкти цивільної промисловості, сталися пожежі", - інформував Синєгубов.

Він наголосив, що у Вовчанську поранено 52-річного чоловіка, його госпіталізовано у стані середньої тяжкості.