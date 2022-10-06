На Харківщині окупанти замінували газопроводи
10:18 06 жовтня Київ, Україна
На Харківщині рашисти обклали мінами газопроводи. Сапери розпочали розмінування, повідомили у середу, 5 жовтня, у Харківгазі.
Як зазначено, обстеження газопроводів середнього тиску розпочалось у селі Червона Гусарівка.
"Діагностика проводиться після перевірки трас розташування газових мереж саперами ДСНС. Для обстеження перших 100 метрів газопроводу довелося знешкодити 104 міни", – підрахували фахівці.
Тим часом у Чкаловському загарбники газопровід перебили.
"Розмінування трас газопроводів високого тиску у Чкаловському дозволило виявити місця розриву труб. Окупанти перебили газопровід високого тиску та замінували його для неможливості проведення ремонту", - зазначили у Харківгазі.
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