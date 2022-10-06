На Харківщині окупанти замінували газопроводи

Як зазначено, обстеження газопроводів середнього тиску розпочалось у селі Червона Гусарівка.

"Діагностика проводиться після перевірки трас розташування газових мереж саперами ДСНС. Для обстеження перших 100 метрів газопроводу довелося знешкодити 104 міни", – підрахували фахівці.

Тим часом у Чкаловському загарбники газопровід перебили.

"Розмінування трас газопроводів високого тиску у Чкаловському дозволило виявити місця розриву труб. Окупанти перебили газопровід високого тиску та замінували його для неможливості проведення ремонту", - зазначили у Харківгазі.