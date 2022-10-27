На Харківщині виявили ще одне масове поховання

17:18 27 жовтня Київ, Україна





Про це повідомив заступник начальника слідчого управління



Про масове поховання повідомили мешканці села Копанки. Жителі розповіли слідству, що окупанти збирали тіла загиблих у всьому районі.



13 квітня привезли на двох вантажівках, екскаватором вирили яму глибиною до 3 метрів і всі тіла скинули туди. Потім місце поховання зрівняли танками.



За попередніми даними, у могилі поховано щонайменше 17 людей. Як цивільні, так і військові ЗСУ. Три тіла військовослужбовців слідчі вилучили за перший день роботи. У братській могилі у Борівському районі Харківської області у квітні було поховано щонайменше 17 людей, наразі тіла загиблих відправляють на експертизу.Про це повідомив заступник начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Дмитро Сойма, поліція Харківської області.Про масове поховання повідомили мешканці села Копанки. Жителі розповіли слідству, що окупанти збирали тіла загиблих у всьому районі.13 квітня привезли на двох вантажівках, екскаватором вирили яму глибиною до 3 метрів і всі тіла скинули туди. Потім місце поховання зрівняли танками.За попередніми даними, у могилі поховано щонайменше 17 людей. Як цивільні, так і військові ЗСУ. Три тіла військовослужбовців слідчі вилучили за перший день роботи.

"Попередньо, ми маємо дані про 17 тіл загиблих, але це може бути не точно. Як кажуть місцеві, наші хлопці відступали, загинули у бою та їх тут поховали. Росіяни не поставили жодної позначки на могилі та не давали це зробити мешканцям села. Лише на Великдень дозволили людям прийти на цвинтар та попрацювати на місці масового поховання. Люди знайшли три хрести - і таким чином позначили периметр могили, прибрали бур'яни", - зазначив Сойма.

Усі вилучені тіла будуть направлені на судово-медичну експертизу для встановлення точних причин смерті.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.



Слідчі слідчого управління ГУНП у Харківській області, слідчо-оперативна група Борівського відділу поліції, експерти, криміналісти, вибухотехніки, прокуратура Харківської області та СБУ продовжують працювати на місці масового поховання громадян України.