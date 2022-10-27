На Харківщині виявили ще одне масове поховання

У братській могилі у Борівському районі Харківської області у квітні було поховано щонайменше 17 людей, наразі тіла загиблих відправляють на експертизу.
Про це повідомив заступник начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Дмитро Сойма, поліція Харківської області.
Про масове поховання повідомили мешканці села Копанки. Жителі розповіли слідству, що окупанти збирали тіла загиблих у всьому районі.
13 квітня привезли на двох вантажівках, екскаватором вирили яму глибиною до 3 метрів і всі тіла скинули туди. Потім місце поховання зрівняли танками.
За попередніми даними, у могилі поховано щонайменше 17 людей. Як цивільні, так і військові ЗСУ. Три тіла військовослужбовців слідчі вилучили за перший день роботи.
Про це повідомив заступник начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Дмитро Сойма, поліція Харківської області.
Про масове поховання повідомили мешканці села Копанки. Жителі розповіли слідству, що окупанти збирали тіла загиблих у всьому районі.
13 квітня привезли на двох вантажівках, екскаватором вирили яму глибиною до 3 метрів і всі тіла скинули туди. Потім місце поховання зрівняли танками.
За попередніми даними, у могилі поховано щонайменше 17 людей. Як цивільні, так і військові ЗСУ. Три тіла військовослужбовців слідчі вилучили за перший день роботи.
Усі вилучені тіла будуть направлені на судово-медичну експертизу для встановлення точних причин смерті.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.
Слідчі слідчого управління ГУНП у Харківській області, слідчо-оперативна група Борівського відділу поліції, експерти, криміналісти, вибухотехніки, прокуратура Харківської області та СБУ продовжують працювати на місці масового поховання громадян України.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.
Слідчі слідчого управління ГУНП у Харківській області, слідчо-оперативна група Борівського відділу поліції, експерти, криміналісти, вибухотехніки, прокуратура Харківської області та СБУ продовжують працювати на місці масового поховання громадян України.
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