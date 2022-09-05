На Харківщині через обстріл російських військ загинули двоє чоловіків

16:30 05 вересня Київ, Україна

У селищі Золочів Харківської області внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів загинули двоє мирних жителів.



Про це повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

“Сьогодні вдень окупанти знову здійснили артилерійський обстріл Золочева. Серед цивільного населення є жертви: загинули 39-річний та 52-річний чоловіки”, – зазначається у повідомленні.

Жителів області та міста Харків адміністрація закликає максимально перебувати в укриттях.



Золочівська громада, що зазнає постійних обстрілів, є прикордонною, два її села – Турове та Макарове, знаходяться під контролем військ росії. За даними районної військової адміністрації, станом на 1 вересня у Золочівській громаді загинув 61 мирний житель, пошкоджено або зруйновано 1342 будівлі.