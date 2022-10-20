На Харківщині автомобіль ДСНС підірвався на міні

10:29 20 жовтня Київ, Україна

В Ізюмському районі Харківської області автомобіль ДСНС підірвався на міні. Загинуло двоє людей, повідомив голова регіональної ОВА Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 20 жовтня.

"Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, двоє людей загинули, ще чотири отримали поранення", - розповів Синєгубов.

Він зазначив, що рівень мінної небезпеки на Харківщині все ще залишається дуже високим.



Також Синєгубов розповів, що вчора російські агресори обстрілювали з артилерії населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Поранення отримав 78-річний мешканець Ізюмського району.