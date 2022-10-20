На Харківщині автомобіль ДСНС підірвався на міні

В Ізюмському районі Харківської області автомобіль ДСНС підірвався на міні. Загинуло двоє людей, повідомив голова регіональної ОВА Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 20 жовтня.
Він зазначив, що рівень мінної небезпеки на Харківщині все ще залишається дуже високим.
Також Синєгубов розповів, що вчора російські агресори обстрілювали з артилерії населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Поранення отримав 78-річний мешканець Ізюмського району.
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