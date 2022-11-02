На Харківщині 3-річний хлопчик отримав вибухові травми від атаки окупантів

08:00 02 листопада Київ, Україна

Російські війська атакували деокупований Куп'янський район Харківської області, в результаті постраждала трирічна дитина.

Про це у вівторок, 1 листопада, повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Facebook.
 
"Трирічний хлопчик отримав вибухові травми. Він доставлений до лікарні та отримує всю необхідну допомогу", - написав Тимошенко.
 
Він уточнив, що хлопчик отримав поранення у селі Петропавлівка, яке було звільнено від загарбників.

За інформацією Тимошенка, російські окупанти вдарили по селу із реактивних систем залпового вогню.