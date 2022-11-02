На Харківщині 3-річний хлопчик отримав вибухові травми від атаки окупантів

Російські війська атакували деокупований Куп'янський район Харківської області, в результаті постраждала трирічна дитина.
Про це у вівторок, 1 листопада, повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Facebook.
Про це у вівторок, 1 листопада, повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Facebook.
Він уточнив, що хлопчик отримав поранення у селі Петропавлівка, яке було звільнено від загарбників.
За інформацією Тимошенка, російські окупанти вдарили по селу із реактивних систем залпового вогню.
За інформацією Тимошенка, російські окупанти вдарили по селу із реактивних систем залпового вогню.
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