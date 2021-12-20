На кордоні затримано контрабандиста бурштину

На українсько-румунському кордоні прикордонники виявили контрабанду в баку для пального. Українець намагався вивезти бурштин в 250 літровій бочці.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
"На Закарпатті виявили вантажівку з 250" літрами "бурштину в бензобаку. Контрабанду виявили в пункті пропуску" Дякове "при перевірці вантажівки, яким в Румунію везли паливні гранули", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що прикордонники звернули увагу на незаводських шви на паливному баку та саморобні кріплення. Під час поглибленого огляду знайшли мішки з контрабандним камінням, заховані в 250-літровій бочці, заваренной в бензобаку вантажівки.
"Вивезти з України сонячні камені намагався 26-річний громадянин України. Точна кількість, вага каменів, а також обставини правопорушення встановлюються", - говориться в повідомленні.
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