На кордоні затримано контрабандиста бурштину

20:43 24 липень Київ, Україна

На українсько-румунському кордоні прикордонники виявили контрабанду в баку для пального. Українець намагався вивезти бурштин в 250 літровій бочці.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"На Закарпатті виявили вантажівку з 250" літрами "бурштину в бензобаку. Контрабанду виявили в пункті пропуску" Дякове "при перевірці вантажівки, яким в Румунію везли паливні гранули", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що прикордонники звернули увагу на незаводських шви на паливному баку та саморобні кріплення. Під час поглибленого огляду знайшли мішки з контрабандним камінням, заховані в 250-літровій бочці, заваренной в бензобаку вантажівки.