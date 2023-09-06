На кордоні України та білорусі стався вибух - ЗМІ

13:08 29 серпня Київ, Україна

У ніч проти вівторка, 29 серпня, на кордоні білорусі та України стався вибух.



Провладні білоруські Telegram-канали повідомили, що кілька протитанкових мін ТМ-62М здетонували на залізничному мосту за 800 метрів від станції Славно.



Як доказ наводиться фото, на якому видно зруйноване залізничне полотно на мосту. На фото також можна побачити прикордонний стовп республіки білорусь, що має підтвердити місце події. Проте, як з'ясували журналісти, фото зроблено з території білорусі, а не України.



За попередньою інформацією, вибух стався через удар блискавки. Було пошкоджено опору мосту та зруйновано залізничні полотна в обидва боки. Інформація про постраждалих відсутня.