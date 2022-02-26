На кордоні з Румунією арештовані 143 ящики зі зброєю і патронами

Серед великої кількості меблів у кузові вантажівки румунські прикордонники знайшли 143 ящики зі зброєю і боєприпасами.
Про це пише HotNews.ro.
Прикордонна поліція в Ісакчі (Тулчі) знайшла 143 ящики зі зброєю, в яких знаходилися 2850 пістолетів з патронами.
Зброя була захована у вантажівці з меблями. За кермом транспортного засобу перебував громадянин України.
Міністр внутрішніх справ Румунії Лючіан Боде заявив, що це "рекордне захоплення" контрабандної зброї.
Прикордонна поліція в Ісакчі (Тулчі) знайшла 143 ящики зі зброєю, в яких знаходилися 2850 пістолетів з патронами.
Зброя була захована у вантажівці з меблями. За кермом транспортного засобу перебував громадянин України.
Міністр внутрішніх справ Румунії Лючіан Боде заявив, що це "рекордне захоплення" контрабандної зброї.
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