На кордоні з Румунією арештовані 143 ящики зі зброєю і патронами

16:19 27 травень Київ, Україна

Серед великої кількості меблів у кузові вантажівки румунські прикордонники знайшли 143 ящики зі зброєю і боєприпасами.

Про це пише HotNews.ro.



Прикордонна поліція в Ісакчі (Тулчі) знайшла 143 ящики зі зброєю, в яких знаходилися 2850 пістолетів з патронами.



Зброя була захована у вантажівці з меблями. За кермом транспортного засобу перебував громадянин України.



Міністр внутрішніх справ Румунії Лючіан Боде заявив, що це "рекордне захоплення" контрабандної зброї.