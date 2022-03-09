На "гарячому" затримано банду, яка грабувала клієнтів обмінників

20:46 13 жовтень Київ, Україна

У Києві, в ході чергового нападу, затримана банда, яка спеціалізувалася на пограбуванні клієнтів пунктів обміну валют.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко

"Дійсно, була банда розбійників, яка грабувала обміни валют... Під час спроби чергового нападу зловмисника було затримано", - заявив заступник міністра економічного розвитку.

За даними управління комунікації Національної поліції, підозрюваних затримали у вівторок, 13 жовтня, ввечері після того, як вони відібрали у потерпілого сумку з грошима на бульварі Лесі Українки.

"Під час затримання зловмисники намагалися втекти, протаранили чотири транспортні засоби і неодноразово створювали аварійну ситуацію. В результаті бійці КОРДу застосували табельну вогнепальну зброю", - інформує поліція Києва.

Зазначено, що внаслідок пострілів ніхто не постраждав, підозрюваних затримали.

"Фігурантами виявилися громадяни іншої держави, раніше судимі за майнові злочини", - сказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, члени ОЗГ підшукували жертв біля пунктів обміну валюти: після валютної операції вони нападали на потерпілих і відбирали гроші.



На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюється також причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України.