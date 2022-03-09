На "гарячому" затримано банду, яка грабувала клієнтів обмінників

У Києві, в ході чергового нападу, затримана банда, яка спеціалізувалася на пограбуванні клієнтів пунктів обміну валют.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
За даними управління комунікації Національної поліції, підозрюваних затримали у вівторок, 13 жовтня, ввечері після того, як вони відібрали у потерпілого сумку з грошима на бульварі Лесі Українки.
Зазначено, що внаслідок пострілів ніхто не постраждав, підозрюваних затримали.
За даними правоохоронців, члени ОЗГ підшукували жертв біля пунктів обміну валюти: після валютної операції вони нападали на потерпілих і відбирали гроші.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюється також причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюється також причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України.
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