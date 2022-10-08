На тлі події на Кримському мосту зафіксовано затор на Чорному та Азовському морях.

11:22 08 жовтня Київ, Україна

8 жовтня спостерігається морська пробка на Чорному та Азовському морях через пожежу на Кримському мосту вранці.



Про це повідомляє система моніторингу руху кораблів та суден Marine Traffic.



Десятки суден стоять на місці в Азовському морі, очікуючи на прохід через Керченський міст.



З боку Чорного моря також утворилася пробка з десятка суден, які чекають на дозвіл на проходження.



Як повідомлялося, на Кримському мості сьогодні спалахнула сильна пожежа.



У Росії озвучили свою версію пожежі на Кримському мосту. Займання семи паливних цистерн залізничного складу нібито спровокував вибух вантажного авто.