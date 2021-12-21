На Філіппіни обрушився найпотужніший тайфун: понад 200 загиблих та понад 50 зниклих безвісти

У понеділок офіційні особи Філіппін заявили, що кількість загиблих від найпотужнішого тайфуну збільшилася до більш ніж 200 людей. При цьому 52 людини все ще вважаються зниклими безвісти, а кілька центральних міст і провінцій борються з відключенням комунікацій та відключенням електроенергії, а також потребують їжі та води.
Під час тайфуну експерти зафіксували силу вітру 195 кілометрів (121 миля) на годину та його пориви до 270 км/год (168 миль на годину).
За даними національної поліції, щонайменше 208 людей загинули, 52 зникли безвісти та 239 отримали поранення.
Місцева влада побоюється, що кількість жертв продовжить збільшуватися, оскільки кілька міст і сіл залишилися поза досяжністю через збої зв'язку, перебої в електропостачанні та пошкоджені дороги.
Багато загиблих постраждали від падіння дерев або стін, потонули під час повені та внаслідок зсувів ґрунту.
Повідомляється, що понад 700 000 людей постраждали від тайфуну в центральних острівних провінціях, у тому числі понад 400 000 людей було переведено до сховищ. Тисячі жителів були врятовані з затоплених сіл, де жителі опинилися в пастці на дахах і деревах, рятуючись від паводкових вод, що піднімаються.
Судна берегової охорони переправили 29 американських, британських, канадських, швейцарських, російських, китайських та інших туристів, які опинилися на острові Сіаргао, популярному місці для серфінгу, яке також постраждало від тайфуну.
Близько 20 штормів та тайфунів щорічно обрушуються на Філіппіни, що знаходяться між Тихим океаном та Південнокитайським морем. Архіпелаг Південно-Східної Азії також розташований уздовж сейсмічно активного тихоокеанського "вогняного кільця", що робить його однією з найбільш схильних до стихійних лих країн світу.
Під час тайфуну експерти зафіксували силу вітру 195 кілометрів (121 миля) на годину та його пориви до 270 км/год (168 миль на годину).
За даними національної поліції, щонайменше 208 людей загинули, 52 зникли безвісти та 239 отримали поранення.
Місцева влада побоюється, що кількість жертв продовжить збільшуватися, оскільки кілька міст і сіл залишилися поза досяжністю через збої зв'язку, перебої в електропостачанні та пошкоджені дороги.
Багато загиблих постраждали від падіння дерев або стін, потонули під час повені та внаслідок зсувів ґрунту.
Повідомляється, що понад 700 000 людей постраждали від тайфуну в центральних острівних провінціях, у тому числі понад 400 000 людей було переведено до сховищ. Тисячі жителів були врятовані з затоплених сіл, де жителі опинилися в пастці на дахах і деревах, рятуючись від паводкових вод, що піднімаються.
Судна берегової охорони переправили 29 американських, британських, канадських, швейцарських, російських, китайських та інших туристів, які опинилися на острові Сіаргао, популярному місці для серфінгу, яке також постраждало від тайфуну.
Близько 20 штормів та тайфунів щорічно обрушуються на Філіппіни, що знаходяться між Тихим океаном та Південнокитайським морем. Архіпелаг Південно-Східної Азії також розташований уздовж сейсмічно активного тихоокеанського "вогняного кільця", що робить його однією з найбільш схильних до стихійних лих країн світу.
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