На фабриці Nespresso у Швейцарії знайшли понад 500 кілограмів кокаїну

11:38 06 травня Київ, Україна

Компанія Nespresso сама звернулася до правоохоронних органів, коли на фабриці при розвантаженні співробітники виявили замість кави речовину білого кольору.
 
Про це повідомляється у пресрелізі поліції кантону Фрібур.
 
Контейнери з наркотиками прибули із Бразилії. Чистоту кокаїну в поліції оцінили у 80%, за даними правоохоронних органів, вантаж призначався для європейського ринку. Вартість знахідки оцінюють більш ніж у 50 млн швейцарських франків.
Представники Nespresso запевняють, що кокаїн не контактував із жодним продуктом або обладнанням, які використовують для виробництва кави.