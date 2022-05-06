На фабриці Nespresso у Швейцарії знайшли понад 500 кілограмів кокаїну

Компанія Nespresso сама звернулася до правоохоронних органів, коли на фабриці при розвантаженні співробітники виявили замість кави речовину білого кольору.
Про це повідомляється у пресрелізі поліції кантону Фрібур.
Контейнери з наркотиками прибули із Бразилії. Чистоту кокаїну в поліції оцінили у 80%, за даними правоохоронних органів, вантаж призначався для європейського ринку. Вартість знахідки оцінюють більш ніж у 50 млн швейцарських франків.
Представники Nespresso запевняють, що кокаїн не контактував із жодним продуктом або обладнанням, які використовують для виробництва кави.
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