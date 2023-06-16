На енергетичному об'єкті в Білгородській області виникла пожежа

08:15 05 червня Київ, Україна

У Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті, яка, за заявою губернатора області в'ячеслава гладкова, виникла через скинутий вибуховий пристрій з безпілотника.



Інцидент стався у безпосередній близькості від міста Білгорода. У соціальних мережах з'явилися твердження про серію вибухів у регіоні, а також висловили припущення про причетність протиповітряної оборони.

"У районі Білгорода відбувається пожежа на одному з енергетичних об'єктів. Попередньо, спалах був спричинений скинутим вибуховим пристроєм з безпілотника", - повідомив губернатор.



За словами Гладова, постраждалих немає, і не було необхідності відключати споживачів. На місці події перебувають оперативні служби.