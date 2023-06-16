На енергетичному об'єкті в Білгородській області виникла пожежа

У Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті, яка, за заявою губернатора області в'ячеслава гладкова, виникла через скинутий вибуховий пристрій з безпілотника.
Інцидент стався у безпосередній близькості від міста Білгорода. У соціальних мережах з'явилися твердження про серію вибухів у регіоні, а також висловили припущення про причетність протиповітряної оборони.
Інцидент стався у безпосередній близькості від міста Білгорода. У соціальних мережах з'явилися твердження про серію вибухів у регіоні, а також висловили припущення про причетність протиповітряної оборони.
За словами Гладова, постраждалих немає, і не було необхідності відключати споживачів. На місці події перебувають оперативні служби.
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