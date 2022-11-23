На дорогах Київської області 330 ДТП через сніг
15:25 23 листопада Київ, Україна
З першим снігом на дорогах
Київської області сталося 330 ДТП
, 47 з них – із постраждалими. Про це повідомляє начальник поліції Київської області Андрій Небітов.
"На Київщині в рамках профілактики безпеки на дорогах всього за добу ми поспілкувалися з водіями 367 транспортних засобів, і ось сумний результат – 156 із них пересувалися на літній гумі! Відверто був вражений такою безвідповідальністю водіїв", - повідомляє Небітов.
Начальник поліції Київщини зазначив, що адміністративної відповідальності за несвоєчасну зміну гуми у зимовий період немає, але це не зменшує рівня небезпеки на дорогах, а навпаки.
"Багато звикли звинувачувати всіх і вся в проблемах на дорогах. На сьогодні відсутня адміністративна відповідальність за несвоєчасну зміну гуми в зимовий період, але чомусь наша безпека повинна реалізовуватися тільки через покарання з-під палиці. Вважаю, що кожен має починати з себе, тоді справді в країні буде правопорядок", - додав поліціянт.
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