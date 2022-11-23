На дорогах Київської області 330 ДТП через сніг

15:25 23 листопада Київ, Україна

З першим снігом на дорогах Київської області сталося 330 ДТП , 47 з них – із постраждалими. Про це повідомляє начальник поліції Київської області Андрій Небітов.

"На Київщині в рамках профілактики безпеки на дорогах всього за добу ми поспілкувалися з водіями 367 транспортних засобів, і ось сумний результат – 156 із них пересувалися на літній гумі! Відверто був вражений такою безвідповідальністю водіїв", - повідомляє Небітов.



Начальник поліції Київщини зазначив, що адміністративної відповідальності за несвоєчасну зміну гуми у зимовий період немає, але це не зменшує рівня небезпеки на дорогах, а навпаки.