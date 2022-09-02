На Донеччині затримали розвідників позицій Himars.
За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури двом жителям Донецької області повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, чоловіки передавали представникам так званого силового крила "ДНР" дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розташування реактивних систем залпового вогню Himars та іншої техніки на території області.
Крім того, вони повідомили окупантам точні координати системи водопостачання у місті Селидове Донецької області, по якій військові росії завдали ракетного удару. Нині у місті немає води.
Досудове розслідування та оперативний супровід з кримінальних проваджень забезпечується співробітниками Управління СБУ у Черкаській області.
За даними слідства, чоловіки передавали представникам так званого силового крила "ДНР" дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розташування реактивних систем залпового вогню Himars та іншої техніки на території області.
Крім того, вони повідомили окупантам точні координати системи водопостачання у місті Селидове Донецької області, по якій військові росії завдали ракетного удару. Нині у місті немає води.
Досудове розслідування та оперативний супровід з кримінальних проваджень забезпечується співробітниками Управління СБУ у Черкаській області.
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