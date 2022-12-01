На Донеччині затримали поплічницю окупантів

Служба безпеки України розкрила ще одну ворожу поплічницю внаслідок стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області.
Про це повідомила пресслужба СБУ, прокуратура Донецької області.
Зазначається, що місцева мешканка сама "вийшла" на загарбників після захоплення міста Лиман у липні 2022 року та запропонувала свою допомогу у війні проти України.
Щоб підтвердити свою прихильність, вона передала окупантам "списки" українських патріотів, які потенційно могли чинити опір агресору.
Її призначили "головою мікрорайону "Північний", де колабораціоністка сприяла поширенню кремлівського режиму та "здавала" агресору учасників руху опору.
Крім цього, вона допомагала загарбникам організовувати незаконний референдум щодо "приєднання" регіону до країни-агресора.
Для забезпечення підтримки "нової влади" та збору необхідної кількості "голосів" вона пропонувала "гумдопомогу" з росії у вигляді продуктового набору з пропагандистськими листівками.
У разі незгоди підтримати фейковий плебісцит, загрожувала "скаргою" в окупаційні органи та репресіями.
Після звільнення Лимана колабораціоністка намагалася ховатися і цим уникнути правосуддя, але їй це не вдалося.
Жінці оголошено підозру у колабораціоністській діяльності. Наразі суд заарештував зловмисницю без можливості внесення застави.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без нього.
Про це повідомила пресслужба СБУ, прокуратура Донецької області.
Зазначається, що місцева мешканка сама "вийшла" на загарбників після захоплення міста Лиман у липні 2022 року та запропонувала свою допомогу у війні проти України.
Щоб підтвердити свою прихильність, вона передала окупантам "списки" українських патріотів, які потенційно могли чинити опір агресору.
Її призначили "головою мікрорайону "Північний", де колабораціоністка сприяла поширенню кремлівського режиму та "здавала" агресору учасників руху опору.
Крім цього, вона допомагала загарбникам організовувати незаконний референдум щодо "приєднання" регіону до країни-агресора.
Для забезпечення підтримки "нової влади" та збору необхідної кількості "голосів" вона пропонувала "гумдопомогу" з росії у вигляді продуктового набору з пропагандистськими листівками.
У разі незгоди підтримати фейковий плебісцит, загрожувала "скаргою" в окупаційні органи та репресіями.
Після звільнення Лимана колабораціоністка намагалася ховатися і цим уникнути правосуддя, але їй це не вдалося.
Жінці оголошено підозру у колабораціоністській діяльності. Наразі суд заарештував зловмисницю без можливості внесення застави.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без нього.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі