На Донеччині затримали двох російських агентів - СБУ

Служба безпеки України провела затримання ще двох колаборантів під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області.
Про це повідомила СБУ, прокуратура Донецької області.
За даними спецслужби, зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.
Крім того, вони передавали агресору локації соціальних об'єктів, у тому числі загальноосвітніх навчальних закладів у Слов'янську.
Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення прицільних ракетних ударів по українському місту.
За даними слідства, ворожими поплічниками виявилися двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам росії "народну міліцію ДНР".
Комунікацію підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот.
Саме там зловмисники викладали інформацію про рух військової техніки ЗСУ, а також геолокацію українських шкіл. Свої "звіти" доповнювали фотоматеріалами та детальним описом прилеглої місцевості.
Для конспірації один із інформаторів назвав свій акаунт жіночим ім'ям, зазначає СБУ.
Під час обшуків за місцями проживання обох зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони та ноутбуки з доказами підривної діяльності.
Наразі фігурантам повідомлено про підозри, а суд заарештував їх.
Прокуратура Донецької області зазначає, що один із агентів - вчитель фізики.
Протягом березня - жовтня 2022 року він з власного акаунту через месенджер поширював у чат-боті фейкової "ДНР" текстову інформацію про розташування військовослужбовців Збройних сил України на території м. Слов'янськ.
Про це повідомила СБУ, прокуратура Донецької області.
За даними спецслужби, зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.
Крім того, вони передавали агресору локації соціальних об'єктів, у тому числі загальноосвітніх навчальних закладів у Слов'янську.
Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення прицільних ракетних ударів по українському місту.
За даними слідства, ворожими поплічниками виявилися двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам росії "народну міліцію ДНР".
Комунікацію підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот.
Саме там зловмисники викладали інформацію про рух військової техніки ЗСУ, а також геолокацію українських шкіл. Свої "звіти" доповнювали фотоматеріалами та детальним описом прилеглої місцевості.
Для конспірації один із інформаторів назвав свій акаунт жіночим ім'ям, зазначає СБУ.
Під час обшуків за місцями проживання обох зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони та ноутбуки з доказами підривної діяльності.
Наразі фігурантам повідомлено про підозри, а суд заарештував їх.
Прокуратура Донецької області зазначає, що один із агентів - вчитель фізики.
Протягом березня - жовтня 2022 року він з власного акаунту через месенджер поширював у чат-боті фейкової "ДНР" текстову інформацію про розташування військовослужбовців Збройних сил України на території м. Слов'янськ.
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