94 цивільні об'єкти Донецької області знищили російські війська за добу

12:12 27 травня Київ, Україна

Минулої доби загарбники знищили 94 цивільні об'єкти, є загиблі.

Про це повідомили у Нацполіції України.



Під обстрілами ворога були Авдіївка, Соледар, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Мар'їнка, Райгородок, Хрестище, Зоря, Виїмка. По населених пунктах били із реактивних систем залпового вогню Ураган, важкої артилерії, танків, стрілецької зброї.



Руйнування зазнали 76 житлових будинків, школа, пожежна частина, база відпочинку, 13 підприємств.



Поліція та СБУ порушили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.



Увечері 26 травня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що жертвами російських обстрілів стали п'ять мирних жителів області: двоє у Мар'їнці, двоє у Лимані та один у Зорі.