На Донеччині виявлено масові поховання цивільних та військових

17:39 12 жовтня Київ, Україна

На звільнених територіях Донецької області правоохоронці виявили 35 місць поховань та ексгумували понад 120 тіл.



Про це у середу, 12 жовтня, повідомляє пресслужба поліції області.

"У звільнених населених пунктах поліція виявила 35 місць поховань. З них три – масові. Одне – у Святогірську, де було поховано семеро людей (шість жінок та один чоловік). Інші – на цвинтарі у Лимані. У братській могилі поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на другій локації перебувають понад сотня цивільних. Людей ховали цілими сім'ями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розкопки на місцях масового поховання у Лимані продовжуються. За тиждень роботи поліціянти вилучили тіла 56 людей.



Так, на сьогодні у Лимані вилучено тіла 22 цивільних мешканців та 34 військовослужбовців. Поліціянти виявляють ознаки як природної смерті, так і насильницьких дій. Слідство встановлюватиме, чи були пошкодження отримані внаслідок обстрілів або тортур. Тіла направлені на експертизу, за результатами якої будуть встановлені причини смерті людей.



Робота на цвинтарі триває безперервно, незважаючи на дощ, що розмиває ґрунт. Слідчі дії ведуться одночасно на обох локаціях. Позмінно там працюють одразу три слідчо-оперативні групи.



Загалом на звільнених територіях Донеччини виявлено понад 120 тіл, з них 64 - цивільних мешканців. Серед загиблих цивільних - 32 чоловіки та 29 жінок, стать ще трьох осіб не встановлено.



За всіма фактами триває досудове розслідування. Правова кваліфікація – порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).