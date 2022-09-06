На Донеччині війська росії зруйнували ще одну школу - ОВА

09:32 06 вересня Київ, Україна

Російська армія зруйнувала майже 300 шкіл на Донеччині. Цього разу – Курахівську гімназію №2.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
 
"Вчора пізно вночі росіяни завдали по гімназії ракетного удару - знищили одне крило 4-поверхової будівлі та пошкодили довколишні багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без жертв. Це вже 274-а школа в області, обстріляна росіянами з початку повномасштабного вторгнення, і 29-а, знищена повністю. Усього за ці пів року на Донеччині пошкодження різного ступеня отримали 615 навчальних закладів", - повідомляє голова ОВА.