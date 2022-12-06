На Донеччині українські захисники знищили інженерну групу окупантів

"На Донеччині наші захисники знищили групу окупантів, яка прибула будувати укріплення. Завдяки координатам аеророзвідки 72-ї окремої механізованої бригади, мінометний підрозділ прикордонників виконав вогневе завдання. Точні прильоти 120-мм мін знищили інженерну техніку та особовий склад загарбників”, - повідомляють прикордонники.