На Донеччині українські захисники знищили інженерну групу окупантів
17:03 06 грудня Київ, Україна
На Донеччині прикордонники та "Чорні запорожці" знищили інженерну групу окупантів, які приїхали будувати укріплення.
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
Прикордонники опублікували відео
точної роботи.
"На Донеччині наші захисники знищили групу окупантів, яка прибула будувати укріплення. Завдяки координатам аеророзвідки 72-ї окремої механізованої бригади, мінометний підрозділ прикордонників виконав вогневе завдання. Точні прильоти 120-мм мін знищили інженерну техніку та особовий склад загарбників”, - повідомляють прикордонники.
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