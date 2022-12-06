На Донеччині українські захисники знищили інженерну групу окупантів

17:03 06 грудня Київ, Україна

На Донеччині прикордонники та "Чорні запорожці" знищили інженерну групу окупантів, які приїхали будувати укріплення.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Прикордонники опублікували відео точної роботи.
 
"На Донеччині наші захисники знищили групу окупантів, яка прибула будувати укріплення. Завдяки координатам аеророзвідки 72-ї окремої механізованої бригади, мінометний підрозділ прикордонників виконав вогневе завдання. Точні прильоти 120-мм мін знищили інженерну техніку та особовий склад загарбників”, - повідомляють прикордонники.