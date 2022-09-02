На Донеччині російські війська обстріляли пожежно-рятувальну частину

15:20 30 серпня Київ, Україна

У Дружківці Донецької області війська росії завдали ракетного удару по пожежно-рятувальній частині.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Близько 10:30 під ракетний обстріл окупантів потрапила будівля 45 державної пожежно-рятувальної частини у місті Дружківка Краматорського району Донецької області", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Повідомляється, що пошкоджено будинки пожежно-рятувальної частини, а також службовий автомобіль. Особовий склад підрозділу не постраждав.