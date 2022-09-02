На Донеччині від російських обстрілів загинули троє мирних жителів, поранено шестеро

08:55 18 серпня Київ, Україна

За добу на Донеччині внаслідок російських ударів загинули троє мирних жителів, поранено шестеро людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 17 серпня росіяни вбили трьох мирних жителів Донбасу: в Авдіївці, Нетайловому та Курахівці. Ще шестеро людей отримали поранення", - зазначив він.

За словами Кириленка, поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.