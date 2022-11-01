На Донеччині пролунав вибух у готелі з "кадирівцями"

У готелі Ахтамар у Волновасі Донецької області пролунав вибух.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, посилаючись на власні джерела, заявив, що там розташовувалися "кадирівці".
Крім того, за його інформацією, знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, посилаючись на власні джерела, заявив, що там розташовувалися "кадирівці".
Крім того, за його інформацією, знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки.
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