На Донеччині пролунав вибух у готелі з "кадирівцями"

12:34 01 листопада Київ, Україна

У готелі Ахтамар у Волновасі Донецької області пролунав вибух.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, посилаючись на власні джерела, заявив, що там розташовувалися "кадирівці".

Крім того, за його інформацією, знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки.
 
"Очікуємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу України", - зазначив Андрющенко.