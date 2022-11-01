На Донеччині пролунав вибух у готелі з "кадирівцями"

12:34 01 листопада Київ, Україна

У готелі Ахтамар у Волновасі Донецької області пролунав вибух.



Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, посилаючись на власні джерела, заявив, що там розташовувалися "кадирівці".



Крім того, за його інформацією, знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки.