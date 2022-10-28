На Донеччині Нацгвардія розбила ворожу ДРГ та взяла в полон "мобілізованого"

15:14 28 жовтня Київ, Україна

Спецпризначенці Національної гвардії ліквідували ДРГ агресора на Донецькому напрямку та захопили в полон "мобілізованого" так званої "ДНР".



Про це повідомила Нацгвардія.



За його словами, його мобілізували нещодавно і вже відправили разом з іншими чоловіками в район ведення бойових дій.



В одному з перших зіткнень їхню групу розбили.



Полоненого гвардійці передали відповідним службам.