На Донеччині Нацгвардія розбила ворожу ДРГ та взяла в полон "мобілізованого"

Спецпризначенці Національної гвардії ліквідували ДРГ агресора на Донецькому напрямку та захопили в полон "мобілізованого" так званої "ДНР".
Про це повідомила Нацгвардія.
За його словами, його мобілізували нещодавно і вже відправили разом з іншими чоловіками в район ведення бойових дій.
В одному з перших зіткнень їхню групу розбили.
Полоненого гвардійці передали відповідним службам.
Про це повідомила Нацгвардія.
За його словами, його мобілізували нещодавно і вже відправили разом з іншими чоловіками в район ведення бойових дій.
В одному з перших зіткнень їхню групу розбили.
Полоненого гвардійці передали відповідним службам.
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