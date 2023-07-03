На Донеччині керівництво військкомату привласнило 5 млн грн "бойових" виплат - ДБР

15:25 03 липня Київ, Україна

Крадіжка у "своїх" карається навіть у злочинному світі. А як покарати того, хто, сидячи в тилу, краде у тих, хто на лінії вогню? Ще про один огидний злочин повідомляє ДБР.

Близько 5 млн грн присвоїли керівник військкомату з чотирма своїми підлеглими в Донецькій області. Вони протягом семи місяців призначали додаткові виплати військовим, які насправді не брали участі у бойових завданнях.

Зазначається, що виплати у розмірі 100 тисяч гривень щомісяця призначено 9 військовослужбовцям у період з березня до вересня 2022 року.

Співробітники ДБР провели обшуки у підозрюваних та вилучили документацію, на підставі якої робилися незаконні нарахування та виплати "бойових" доплат.

"Командир військової частини підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном, скоєними організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі посадовцем свідомо неправдивих офіційних документів", - йдеться у повідомленні.

Четверо його підлеглих підозрюються у розтраті та заволодінні чужим майном, вчиненими організованою групою шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, завершено досудове розслідування щодо командира підрозділу однієї з військових частин Одеської області, який вимагав у підлеглих військовослужбовців частину коштів зі щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. Він постане перед судом.

Раніше ДБР викрило схему фіктивної виплати "бойових" доплат військовим на Рівненщині, які не несуть службу на передовій.