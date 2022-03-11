На Донбасі зафіксовано шість порушень тиші з боку сепаратистів

За даними штабу ООС на 16 жовтня, за минулу добу сепаратисти шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українські військовослужбовці не постраждали.
Сепаратисти застосовували проти ЗСУ різні типи гранатометів і стрілецьку зброю. Обстріли фіксувалися неподалік населених пунктів Причепилівка, Новотошківське (два рази) і Авдіївка (два рази).
Також на Приазов'ї, всупереч домовленостям, досягнутим в рамках Тристоронньої контактної групи, був задокументований проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Українські засоби радіоелектронної боротьби подавили дію безпілотника.
"З початку поточної доби, 16 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - розповіли в штабі.
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