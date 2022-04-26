На Донбасі зафіксовано дев'ять порушень режиму тиші з боку сепаратистів

09:52 25 липня Київ, Україна

Минула субота в зоні проведення бойових дій пройшла без втрат, однак російські окупанти дев'ять разів обстрілювали українські позиції.



Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні в неділю, 25 липня.



Так, біля Новоолександрівки і Золотого-4 ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.



Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Авдіївки - з мінометів 82-го калібру.



Неподалік Південного і Широкиного сепаратисти стріляли зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



А в напрямку Новотошківського і Нью-Йорка застосовувалися станкові протитанкові гранатомети.



Крім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.



У штабі запевнили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріл.



Також з початку поточної доби сепаратисти один раз порушили режим припинення вогню. В районі Новозванівки вівся вогонь з БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.