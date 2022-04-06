На Донбасі за добу зафіксували 89 вибухів невизначеного походження

06:29 13 листопада Київ, Україна

Російські окупанти продовжують обмежувати свободу пересування СММ, з семи КПВВ повноцінно функціонує тільки Станиця Луганська, і за добу 12 листопада сепаратисти 97 разів порушували режим тиші.

Про це йдеться в звіті місії ОБСЄ за 12 листопада.



"СММ зафіксувала 90 порушень режиму припинення вогню, зокрема, 89 вибухів невизначеного походження в Донецькій області та 7 таких порушень в Луганській області", - зазначено в документі.



Крім того, як повідомили в місії, КПВВ в Станиці Луганській і відповідний блок-пост збройних формувань функціонували.



При цьому КПВВ біля Золотого, Щастя, Гнутового і Новотроїцького функціонували, тоді як блок-пости сепаратистів біля Золотого і Щастя були закриті.



"Свободу пересування СММ і далі обмежували", - додали в ОБСЄ.