На Донбасі за добу зафіксували 89 вибухів невизначеного походження

Російські окупанти продовжують обмежувати свободу пересування СММ, з семи КПВВ повноцінно функціонує тільки Станиця Луганська, і за добу 12 листопада сепаратисти 97 разів порушували режим тиші.
Про це йдеться в звіті місії ОБСЄ за 12 листопада.
"СММ зафіксувала 90 порушень режиму припинення вогню, зокрема, 89 вибухів невизначеного походження в Донецькій області та 7 таких порушень в Луганській області", - зазначено в документі.
Крім того, як повідомили в місії, КПВВ в Станиці Луганській і відповідний блок-пост збройних формувань функціонували.
При цьому КПВВ біля Золотого, Щастя, Гнутового і Новотроїцького функціонували, тоді як блок-пости сепаратистів біля Золотого і Щастя були закриті.
"Свободу пересування СММ і далі обмежували", - додали в ОБСЄ.
"СММ зафіксувала 90 порушень режиму припинення вогню, зокрема, 89 вибухів невизначеного походження в Донецькій області та 7 таких порушень в Луганській області", - зазначено в документі.
Крім того, як повідомили в місії, КПВВ в Станиці Луганській і відповідний блок-пост збройних формувань функціонували.
При цьому КПВВ біля Золотого, Щастя, Гнутового і Новотроїцького функціонували, тоді як блок-пости сепаратистів біля Золотого і Щастя були закриті.
"Свободу пересування СММ і далі обмежували", - додали в ОБСЄ.
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