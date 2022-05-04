На Донбасі за минулу добу російські військові вбили понад два десятки людей

10:15 04 травня Київ, Україна

За добу 3 травня на Луганщині внаслідок обстрілів російських військових загинуло двоє людей, а в Донецькій – 21 особа.



Про це повідомили глави тамтешніх ОВА Сергій Гайдай та Павло Кириленко.



Обстрілювали росіяни Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ та Золоте-4, а також проводили штурмові дії в районі Попасної, де бої продовжуються.

"Кожне наше місто страждало від ворога. Чотири населені пункти витримали ракетно-бомбові удари. Попасну росіяни не просто руйнують – вони стирають її із карти Луганщини як населений пункт. 34 рази ворог вдарив по житлових районах області. Пошкоджено 45 будинків та інших об'єктів”, – розповів чиновник.

Двоє цивільних – жінка та чоловік – загинули у Лисичанську та Попасній. Ще дві жінки з Лисичанська зазнали поранень.

Що стосується руйнувань у регіоні, то чотири будинки пошкоджено внаслідок обстрілів у Сєвєродонецьку, 12 – у Лисичанську, сім – у Оріхові, шість – у Рубіжному, чотири – у Гірському, чотири – у Попасній, два – у Врубівці.



У Лисичанську полум'ям охопило будівлю Луганського обласного медичного центру небезпечних інфекційних хвороб та одну зі шкіл міста, а в Сиротиному – єдину у населеному пункті школу.



Щодо Донеччини, то російські військові били по Авдіївці, Лиману, Вугледару та Шандриголовому. Усього за добу вбили 21 особу, яка, за словами голови Донецької ОВА Кириленка, є найбільшою за кількістю жертв за один день з того часу, як росіяни обстріляли вокзал Краматорська.



Обстріл регіону не припинився і вранці 4 травня. Так, російські військові вже обстріляли Авдіївку, де пошкодили житловий будинок, школу та Мар'їнську громаду.