Штаб ООС: 4 обстріли за добу, поранений український боєць

08:59 29 жовтня Київ, Україна

Штаб ООС повідомив про чотири випадки порушення режиму тиші з боку сепаратистів, в результаті яких був поранений один український військовослужбовець.



За його даними, неподалік від селища Водяне противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано в передмісті Авдіївки.



Там ввечері ворог застосовував міномети калібру 82 мм і гранатомети різних систем.



В районі селища Новгородського противник також використовував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем і прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу, в результаті один військовослужбовець ООС отримав кульове поранення в руку.



Про інцидент повідомлено представникам ОБСЄ через Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню на Донбасі.



З початку поточної доби, 29 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.