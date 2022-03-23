Штаб ООС: 4 обстріли за добу, поранений український боєць

Штаб ООС повідомив про чотири випадки порушення режиму тиші з боку сепаратистів, в результаті яких був поранений один український військовослужбовець.
За його даними, неподалік від селища Водяне противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано в передмісті Авдіївки.
Там ввечері ворог застосовував міномети калібру 82 мм і гранатомети різних систем.
В районі селища Новгородського противник також використовував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем і прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу, в результаті один військовослужбовець ООС отримав кульове поранення в руку.
Про інцидент повідомлено представникам ОБСЄ через Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню на Донбасі.
З початку поточної доби, 29 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.
За його даними, неподалік від селища Водяне противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано в передмісті Авдіївки.
Там ввечері ворог застосовував міномети калібру 82 мм і гранатомети різних систем.
В районі селища Новгородського противник також використовував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем і прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу, в результаті один військовослужбовець ООС отримав кульове поранення в руку.
Про інцидент повідомлено представникам ОБСЄ через Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню на Донбасі.
З початку поточної доби, 29 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.
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